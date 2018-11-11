- Motosikletle metrelerce sürüklenen çocuk kaldırımda öldü

- Motosikletle metrelerce sürüklenen çocuk kaldırımda öldü17 yaşındaki motosikletli çocuk kaza kurbanı olduKullandığı motosikletle metrelerce sürüklenen çocuk feci şekilde can verdiBankete çarptıktan sonra metrelerce sürüklenen motosikletli çocuk öldü
ISPARTA - Isparta
'da kullandığı motosikletle bankete çarptıktan sonra 50 metre sürüklenen çocuk, kaldırım üzerindeki panoya başını feci şekilde can verdi. Edinilen bilgiye göre, kaza saat 21.00 sıralarında Karaağaç
Mahallesi Adnan Menderes
Bulvarı üzerinde meydana geldi.Talihsiz çocuk ve motosikleti metrelerce sürüklendiİddiaya göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Demirköprü
yönüne seyreden 17 yaşındaki Osman Bekir Cazgır idaresindeki tescilsiz ve plakasız motosiklet, 4029.Sokak girişindeki kaldırıma çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Savrulan çocuk ve motosiklet yaklaşık 50 metre boyunca kaldırım üzerinde sürüklendi.Başını kaldırımdaki panoya çarptıMotosikletin daha uzak noktaya uçtuğu kazada, 17 yaşındaki talihsiz çocuk ise kaldırımda bulunan panoya başını çarpması sonucu feci şekilde can verdi.Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis
Ekipleri, yaptıkları kontrolde 17 yaşındaki çocuğun öldüğünü belirledi.Morga sevk edildiOlay yerinde gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra talihsiz çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla Süleyman Demirel Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu'na sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Isparta
11 Kasım 2018 Pazar 00:44