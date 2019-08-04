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Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

04.08.2019 20:55
Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sefa İnel idaresindeki 16 CLL 82 plakalı motosiklet, Yeni İstanbul Caddesi Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum Hastanesi önünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Suriye uyruklu Muhammed el Sekkar yönetimindeki 42 MA 2808 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Hızını alamayan motosiklet, yol kenarındaki yabancı plakalı cipe çarparak durabildi.
Kazada, motosikletin arka koltuğunda bulunan Özge Karakaya (20), olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Sefa İnel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik akışı yaklaşık yarım saat kontrollü olarak sağlandı.

İstanbul Caddesi, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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