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Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Ramazan Yaman Huzurevi önünde motosikletle otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

03.10.2019 18:06Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Ramazan Yaman Huzurevi önünde motosikletle otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.


Lüleburgaz Sevgi Mahallesi Selami Şaşmaz Caddesi Ramazan Yaman Huzurevi önünde elektrikli motosikleti ile seyir halindeki Aydın Yılmaz'a arkadan 39 AAE 765 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Aydın Yılmaz'a olay yerinde ilk müdahalesini gerçekleştirmesinin ardından yaralıyı Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırdı. Ekipler, otomobil sürücüsünün ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Yaralı sürücü kazadan yarım saat sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ


Ramazan Yaman, Kırklareli, Lüleburgaz, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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