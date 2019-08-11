Haberler» 3. Sayfa» Haber

Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyir halinde olan motosiklete otomobil arkadan çarptı.

11.08.2019 19:02 Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyir halinde olan motosiklete otomobil arkadan çarptı. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar Beldesi Merkez Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi yolu üzerinde seyir halinde hareket eden plakasız motosiklete arkadan gelen aracın çarpması sonucu kaza gerçekleşti.

Karapınar Belde çıkışı istikametinde seyir halinde olan Sedat K.'nın sürücülüğünü yaptığı plakasız motosiklete, Hasan K.'nın kullandığı 74 DN 031 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan İlyas K. isimli şahıs yaralandı. Olay yerine 112 Acil servisi ve trafik jandarma aranarak yardım istendi. Ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı İlyas K.'nın yapılan tedavisinin ardından hayatı tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olay ile ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:15   Denizde kaybolan genç, 1 buçuk saat sonra bulundu
19:53   Kontrolden çıkan otomobil, alt geçidin merdivenlerine uçtu
19:25   Kurban keserken kendini yaralayanlar hastanelere akın etti
19:23   E-5 yanyolda hayvan pazarı ve kesimhane trafiği havadan görüntülendi
19:19   10 yaşındaki çocuk arkadaşının terliğini almak isterken nehrin sularına kapıldı
19:16   4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
19:12   Boynu kesildikten sonra ayağa kalkan kurbanlık zor anlar yaşattı