MOTOSİKLETLE POLİSTEN KAÇAN KİŞİLERİN YAKALANDIĞI ANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber: Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Sultanbeyli 'de sokağa çıkma yasağına rağmen motosikletle dolaşan iki kişiyi fark eden polis ekipleri drone yardımıyla motosikleti takip etmeye başladı. Ekipler kısa süre sonra yasağı uymayan kişileri yakalayarak cezai işlem uyguladı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polislerinin yaptığı denetimler sırasına sokağa çıkma yasağına rağmen motosikletle dolaşan iki kişi ekipler tarafından durdurulmak istendi. Polisin ihtarlarına uymayan kişiler motosikletle kaçmaya başladı. Ardından polis ekipleri drone yardımıyla kaçan kişileri takip etti. Polis ile motosiklet arasında yaşanan kovalamacanın ardından motosiklette bulunan iki kişi yakalandı. Kişilere Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca cezai işlem uygulandı. Yakalanan kişilerin suç kayıtları bulunduğu öğrenilirken yakalama anı havadan görüntülendi.