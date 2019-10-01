Haberler » Güncel » Haber

Motosikletle tehlikeli yolculuk

ANTALYA'da, motosikletin önünü kaldırıp, tek teker üzerinde, ayakta giden 2 genç, hem kendi canlarını hiçe saydı hem de trafiği tehlikeye düşürdü.

01.10.2019 10:39Motosikletle tehlikeli yolculuk
ANTALYA'da, motosikletin önünü kaldırıp, tek teker üzerinde, ayakta giden 2 genç, hem kendi canlarını hiçe saydı hem de trafiği tehlikeye düşürdü. Bu anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda, dün akşam saatlerinde 2 genç, seyir halindeyken plakasız motosikletin önünü kaldırıp, tek teker üzerinde, bir süre ayakta gitti. Gençlerin yaptığı hareketler ve araçlar arasındaki yolculuğu, görenleri şaşırttı. Hem kendi canlarını hiçe sayıp hem de trafiği tehlikeye düşüren gençlerin tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülendiklerini fark eden ikili, motosikletle hızla uzaklaşarak, gözden kayboldu.



Gazi Bulvarı, Muratpaşa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:29 Besni'de miniklere itfaiye mesleği tanıtıldı
15:29 İhh, kafranbel'deki sokak hayvanlarına yiyecek dağıttı
15:28 Nijerya'da çocuklardan bağımsız günü kutlaması - ABUJA
15:28 Bağcılar Belediyesi MARUF'ta "Sosyal Kapsayıcılık" hizmetlerini anlatacak
15:28 FETÖ'nün sözde eyalet imamına hapis cezası
15:28 Karaman'da halk günü toplantısı
15:28 Öğrencilerin hayalleri kalplere dokunacak