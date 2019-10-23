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Motosikletle traktör çarpıştı: 1 yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, traktörle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

23.10.2019 13:34Motosikletle traktör çarpıştı: 1 yaralı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, traktörle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kutluoba Köyü Çandır mevkisinde Ahmet Özden (34) idaresindeki 17 TA 379 plakalı motosiklet ile 17 TF 724 plakalı traktör çarpıştı.
Çarpışma sonucu motosikletten düşen sürücü, yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüyü Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Kaburgalarında kırıklar olduğu tespit edilen Özden, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çanakkale, Bayramiç, Çandır, Güncel

Kaynak: AA

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