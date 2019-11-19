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Motosikletle uyuşturucu getirirken yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı iki ayrı operasyonda 32 gram sentetik kannobinoid maddesi, 93 adet ekstasy hap ve bir miktar esrar maddesi ele geçirdi.

19.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:58Motosikletle uyuşturucu getirirken yakalandı
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı iki ayrı operasyonda 32 gram sentetik kannobinoid maddesi, 93 adet ekstasy hap ve bir miktar esrar maddesi ele geçirdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı/projeli çalışmalarda Bolu ilinden temin ettiği uyuşturucu maddeleri Düzce'ye motosiklet ile getirdiği tespit edilen şüpheli, Kaynaşlı Işıklı Kavşağı'nda durduruldu. Şahsın üzerinden yapılan aramada 32 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak suçundan işlem yapılırken sorgulamasında hırsızlık suçundan yakalama kararının bulunduğu belirlenen zanlı tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaçarken yakalandı

İkinci olayda ise D-655 karayolu üzeri Düzce istikametine hareket halinde olan araç, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Karaca Işıklı Kavşağı'nda görevlilerce aracın sürücüsü ve yanındaki yolcu kadın durduruldu. Aracın içerisinde ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 93 adet ekstasy hap ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Zanlılar hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldı. - DÜZCE

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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