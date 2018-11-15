Motosikletleri Böyle Çalmışlar (2)

15 Kasım 2018 Perşembe 12:30



15 Kasım 2018 Perşembe 12:30

İSTANBUL'da çok sayıda motosiklet hırsızlığı yaptıkları öğrenilen hırsızlık çetesi üyesi 14 şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin motosikletlerin direksiyon kilitlerini kırarak çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.Ataşehir, Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda ilçeden birbiri ardından meydana gelen motosiklet hırsızlıkları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin, tanınmamak için hırsızlıklar sırasında motosiklet kaskı takarak dolaştıkları öğrenildi. Park halindeki motosikletleri kendilerine hedef seçen şüphelilerin önce direksiyon kilidini kırdıkları ardından motosiklete binerek çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin bazı olaylarda çaldıkları motosikleti iterek uzaklaştıkları da belirlendi.Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik 16 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Çekmeköy, Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe ilçelerinde düzenlenen baskınlarda çete başı Alican O.(28) nun da aralarında bulunduğu olan 14 çete üyesi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 11 adet çalıntı mosotiklet ele geçirildi. Motosikletlerin motor ve şasi numaralarının değiştirilerek "change" yapıldığı ve sahte ruhsatları bulunduğu ortaya çıktı.Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan daha önceden de hırsızlık suçundan polise geliş kaydı bulunan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - İstanbul