Motosikletleri çaldığı anlar kamerada (2)
2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDIİzmir'de, bir hafta içerisinde 3 farklı ilçeden 6 motosiklet çalan C.E.Ş. ile ona yardım ettiği ileri sürülen A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
10.04.2020 21:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:54
2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
İzmir 'de, bir hafta içerisinde 3 farklı ilçeden 6 motosiklet çalan C.E.Ş. ile ona yardım ettiği ileri sürülen A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: DHA