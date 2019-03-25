Motosikletli 3 Trafik Magandası Gözaltına Alındı

Kaynak: DHA

BASINEKSPRES yolu ve Levent TEM Otoyolu'nda tehlikeli hareketler yaparak ilerledikleri kameralara yansıyan motosikletli 3 trafik magandası polis tarafından gözaltına alındı.Sosyal medyada 24 Mart tarihinde paylaşılan ve Bahçelievler Basın Ekspres yolu Çobançeşme mevki üzerinde kaydedildiği anlaşılan kask kamerası görüntülerinde, hızla ilerleyen iki motosikletçilerden biri önünde ilerleyen motosikletin arkasında oturan kişinin çantasından su dolu pet şişeyi alıyor. Motosikletçi içer gibi yaptığı pet şişeyi daha sonra diğer kişiye atıyor. Hem kendi can güvenliklerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye sokan pet şişeli oyun bir süre daha devam ederken, o anlar motosikletçinin kask kamerasına yansıyor.GÖZALTINA ALINDILARGörüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil trafik ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, kullanılan motosikletin plakasının 42 CUH 01 olduğu ve sürücüsünün F.H. ile arkasında oturanın S.C.K. olduğunu tespit etti. Tespitin ardından F.H. ile S.C.K yakalanarak gözaltına alındı. Aynı görüntülerde yer alan, seyir halindeyken su alışverişi yapan ikinci motosikletin plakasının 34 BGL 645 olduğu sürücüsünün ise K.A. oldu da belirlendi. İstanbul dışında olduğu anlaşılan K.A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.CEZA YAĞDIŞüphelilerden sürücü F.H.'nin, motosiklet ehliyeti sahibi olduğu ancak aday sürücü olduğu ortaya çıkarken ehliyeti iptal edildi. Kullandığı motosiklette trafikten men edilen F.H.'ye, "Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" ten 235 lira, "Trafik Güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" tan 108 lira, "Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek"ten 108 lira, "Zorunlu Mali sorumluluk sigortası yaptırmamak" tan 108 lira olmak üzere toplam 559 lira idari para cezası uygulandı.Arkasında yolculuk yapan S.C.K ise "Araçlardan bir şey atmak ve dökmek" ten idari para cezasına çarptırıldı.F.H ile S.C.K ayrıca haklarında adli işlem yapılmak üzere Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezi'ne teslim edildi.TEK TEKER ÜZERİNDE MAKAS ATAN DA GÖZLATINA ALINDIYine aynı tarihte sosyal medyada kask kamerası görüntüleri paylaşılan bir diğer olayda, TEM Otoyolu Levent mevkii Mahmutbey İstikametinde hızla ilerleyen motosikletli, araçların arasından geçerken motosikletinin ön tekerini kaldırıyor. Makaslar atarak ilerleyen sürücünün hızı zaman zaman 150 kilometre hıza ulaşıyor. Motosikletlinin tehlikeli hareketlerini arkadaşları da görüntülüyor.Sivil Trafik ekiplerinin çalışması sonucu, sözkonusu olayda kullanılan motosikletin plakasının 34 TH 8433 olduğu ve sürücüsünün A.Ö.A. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan A.Ö.A'nın A2 ehliyetine el konuldu."Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek" ten bin 2 lira, "Motosikletlerin taşıt yolunda "Yönetmelikte belirtilen güvenlik artlarına uymamak" tan 235 lira olmak üzere toplam bin 237 lira para cezası uygulandı.A.Ö.A. ayrıca hakkında adli işlem uygulanması için Beşiktaş Arnavutköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.- İstanbul