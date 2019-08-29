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Motosikletli, çarpıp düşürdükten sonra yardım ettiği adama ikinci kez çarptı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, motosiklet sürücüsü, yolda yürürken çarptığı adam yerde kalınca durup, yardım etti.

29.08.2019 21:43 Motosikletli, çarpıp düşürdükten sonra yardım ettiği adama ikinci kez çarptı
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, motosiklet sürücüsü, yolda yürürken çarptığı adam yerde kalınca durup, yardım etti. Motosikletli, yerden kaldırdığı adama, saniyeler sonra ikinci kez çarptı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi Sığıralan mevkisindeki kavşakta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücü, plakası bilinemeyen motosikletiyle yolda yürüyen adama çarptı. Adamın yere yığıldığını gören sürücü, motosikletinden inip, yardım ederek, ayağa kaldırdı. Adam, yoluna devam ederken, sürücü de motosikletine binip, hareketlendi. Motosikletli kadın, 10 saniye sonra adama yine çarptı. Bu kez sürücü ve adam kazada hafif yaralandı. İkilinin yardımına çevredekiler koştu. Kaza anları, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.



Atatürk Caddesi, Motosiklet, Bayramiç, Güncel

Kaynak: DHA

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