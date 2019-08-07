Haberler» 3. Sayfa» Haber

Motosikletli çarpıştığı otomobilin üzerine düştü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir motosikletli çarpıştığı otomobilin üzerine düştü, kaza anı kameraya yansıdı.

07.08.2019 19:46 Motosikletli çarpıştığı otomobilin üzerine düştü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir motosikletli çarpıştığı otomobilin üzerine düştü, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri eski Otogar karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı merkezinden yokuş aşağı seyreden Samet K.'nin kullandığı 59 LB 107 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçen Umut K. yönetimindeki 34 NS 4864 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletli otomobilin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Jandarmadan örnek davranış

Mesai dönüşü evine giderken kaza yerinden geçen Malkara İlçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personeli ise yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Samet K. tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı ise, saniye saniye kameraya yansıdı.

Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Atatürk Bulvarı, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:46   Motosikletli çarpıştığı otomobilin üzerine düştü
19:45   Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı
19:37   Adliye şoförü evinde ölü bulundu
19:36   Otomobil, istasyondan benzin alan kamyonete çarptı: 1 yaralı
19:30   1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti
19:29   Minibüsün altına kalan kadın hayatını kaybetti
19:29   Selde kaybolan şahsı arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor