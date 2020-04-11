Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre fırınların mahallelerde dağıtım yapacağı açıklandı. Okmeydanı 'nda çekilen fotoğraflarda, fırın çalışanının motosikletiyle evlerin kapısına kadar ekmek götürüp teslim ettiği görüldü.

BU ALANLAR YASAKTAN MUAF TUTULDU

Pazar akşamı sona erecek sokağa çıkma yasağı süresince belirli çalışma alanları yasaktan muaf tutuldu.İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede; tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin üretiminin yapıldığı iş yerleri, fırın, hastane ve eczaneler açık olacak.

EKMEK DAĞITIMI YAPILACAK

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların özellikle ekmek konusunda panik yaşanmaması adına dağıtımının valilik ve kaymakamlıklarca yapılacağı belirtildi. Bakanlık, "Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla dağıtım başlamıştır, sorunsuz şekilde ilerlemektedir." açıklamasını yayınlayarak sürecin sorunsuz devam ettiğini bildirdi.

MOTOSİKLETLİ FIRINCI DAĞITIMDA

Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde fırın çalışanları da mahalleliye ekmek dağıtımı yaptı. Görüntülenen çalışanın, farklı poşetlerde ekmek taşıyıp motosikletiyle vatandaşlara kapıdan teslimat yaptığı görüldü.