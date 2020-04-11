Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor

Dün akşam, hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile birlikte vatandaşlara fırınlardan ekmek dağıtılacağı yönünde bilgilendirme yapıldı. İstanbul'da çekilen görüntülerde, bir fırın çalışanının motosikletle mahallelerinde yaşayan vatandaşların kapılarına giderek ekmek teslim ettiği görüntülendi.

11.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:39

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre fırınların mahallelerde dağıtım yapacağı açıklandı. Okmeydanı 'nda çekilen fotoğraflarda, fırın çalışanının motosikletiyle evlerin kapısına kadar ekmek götürüp teslim ettiği görüldü.

BU ALANLAR YASAKTAN MUAF TUTULDU

Pazar akşamı sona erecek sokağa çıkma yasağı süresince belirli çalışma alanları yasaktan muaf tutuldu.İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede; tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin üretiminin yapıldığı iş yerleri, fırın, hastane ve eczaneler açık olacak.

Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor

EKMEK DAĞITIMI YAPILACAK

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların özellikle ekmek konusunda panik yaşanmaması adına dağıtımının valilik ve kaymakamlıklarca yapılacağı belirtildi. Bakanlık, "Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla dağıtım başlamıştır, sorunsuz şekilde ilerlemektedir." açıklamasını yayınlayarak sürecin sorunsuz devam ettiğini bildirdi.

Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor

MOTOSİKLETLİ FIRINCI DAĞITIMDA

Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde fırın çalışanları da mahalleliye ekmek dağıtımı yaptı. Görüntülenen çalışanın, farklı poşetlerde ekmek taşıyıp motosikletiyle vatandaşlara kapıdan teslimat yaptığı görüldü.

Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor
Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor
Etiketler: Okmeydanı, Güncel

İlgili Haberler

Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladıSon dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Haberler ›› Güncel ››Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:13: ÜSKÜDAR SAHİLİNDE DRONE İLE DENETİM - Haber 14:13: Sokak sokak ekmek dağıtıyorlar - Haber 14:13: Malatya'da fırınlar ekmeği evlere götürüyor - Haber 14:11: ÇÖZÜMÜ CADDEBOSTAN SAHİLİ'NE PARK ETTİKLERİ OTOMOBİLLERİNDE OTURMAKTA BULDULAR - Haber 14:10: Bahçelievler ve Sultanbeyli'de sahte maske ve koruyucu tulum operasyonu - Haber 14:01: Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi - Haber 13:41: Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu - Ekonomi 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler