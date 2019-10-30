Haberler » genel » Motosikletli genç U dönüşü yapan aracın altına girdi, o anlar kameraya böyle yansıdı

Motosikletli genç U dönüşü yapan aracın altına girdi, o anlar kameraya böyle yansıdı

Motosikletli genç U dönüşü yapan aracın altına girdi, o anlar kameraya böyle yansıdıÇANAKKALE - Çanakkale'de son dönemde yaşanan trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.

30.10.2019 10:10
Motosikletli genç U dönüşü yapan aracın altına girdi, o anlar kameraya böyle yansıdı
ÇANAKKALE - Çanakkale'de son dönemde yaşanan trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.
Kameralar tarafından kaydedilen görüntülerin birinde, bir araç sürücüsünün hatalı U dönüşü yapması sebebiyle arkadan gelen motosikletle çarpıştığı ve motosiklet sürücünün aracın altında kaldığı görülüyor. Bir başka görüntüde ise kavşak geçiş önceliğine uymayan araçların çarpıştığı ve araçlarda maddi hasar oluştuğu göze çarpışıyor. Mobese kameralarına yansıyan bir diğer kazada ise akşam saatlerinde hız sınırını aşan bir araç sürücünün kontrolü kaybederek kaldırıma çarptığı görülüyor.
Kameralara yansıyan görüntülerde yaşanan kazaların genellikle hız sınırının aşılması, kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uyulmaması ve trafik ışıklarının dikkate alınmaması sonucu yaşandığı dikkat çekiyor.
Motosikletli genç U dönüşü yapan aracın altına girdi, o anlar kameraya böyle yansıdı

Motosiklet, Çanakkale, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
13:32 Bursa'nın 671 toplanma alanı hazır
13:24 'Dijital bir terör örgütü olarak FETÖ' raporlaştırıldı
13:20 Damada görüşmemiş eziyet...1,5 tonluk gelin arabasını halatla çekti
13:10 Cumhuriyet Bayramı coşkusu meydanlara sığmadı
12:54 Eşinden şiddet gördü, 4 çocuğu ile birlikte evden kaçtı
12:33 Yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Ali Erbil'nin kız kardeşinden açıklama
12:27 Sivas'ta yoğun sis
30.10.2019 13:38:28