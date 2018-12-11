Motosikletli Gencin Otomobile Çarpması Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde hareket halindeki motosikletli, otomobile çarptı. Yaralanın olmadığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. ^
Tahsin Kaplan Caddesinde meydana gelen kazada elinde teneke kutu ile motosiklet kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, karşıdan gelen otomobile çarparak devrildi. Yere düşen ve yaralanmayan motosiklet sürücüsü çevredekilerin yardımı ile yerden kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Siverek,Şanlıurfa,DHA
11 Aralık 2018 Salı 18:33