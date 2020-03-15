Motosikletli gençler ölümden kıl payı kurtuldu...O anlar kamerada
Motosikletli gençler ölümden kıl payı kurtuldu.
15.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:41
Motosikletli gençler ölümden kıl payı kurtuldu...O anlar kamerada
MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralanırken, motosiklet üzerindeki gençlerin takla attığı o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi Erler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki kavşağa hızla giren 45 AAD 65 plakalı H.B. idaresindeki motosiklet ile 45 RA 365 plakalı A.U. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet üzerinde bulunan H.B. ve kimliği belli olmayan arkadaşı havada takla attı. Motosiklet üzerindeki gençler kaldırıma düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan gençler daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayı gören Cadde Gayrimenkul işletmecisi Alican Özçınarlı, "Burada duruyordum. Otomobil de bu cadde üzerinden geliyordu. Motosiklet de aradan çıktı. Köşedeki minibüs nedeniyle otomobil sürücüsü motosikleti fark etmeyince çarptı. Ambulansı da biz aradık. Arkasından polis ekipleri de geldi. Motosikletin üzerindeki kızın kaşı falan açılmıştı. İnşallah durumları iyidir" dedi.Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralanırken, motosiklet üzerindeki gençlerin takla attığı o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi Erler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki kavşağa hızla giren 45 AAD 65 plakalı H.B. idaresindeki motosiklet ile 45 RA 365 plakalı A.U. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet üzerinde bulunan H.B. ve kimliği belli olmayan arkadaşı havada takla attı. Motosiklet üzerindeki gençler kaldırıma düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan gençler daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayı gören Cadde Gayrimenkul işletmecisi Alican Özçınarlı, "Burada duruyordum. Otomobil de bu cadde üzerinden geliyordu. Motosiklet de aradan çıktı. Köşedeki minibüs nedeniyle otomobil sürücüsü motosikleti fark etmeyince çarptı. Ambulansı da biz aradık. Arkasından polis ekipleri de geldi. Motosikletin üzerindeki kızın kaşı falan açılmıştı. İnşallah durumları iyidir" dedi.Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Motosikletli gençler ölümden kıl payı kurtuldu...O anlar kamerada
Etiketler : Motosiklet, 3. Sayfa
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