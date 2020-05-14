Motosikletli gençlerin kaza anı kamerada

Samsun'da motosikletin, önüne dönüş yapan halk otobüsüne çarpması sonucu 2 kişinin ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Motosikletli gençlerin kaza anı kamerada
14.05.2020 14:11 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:12
Samsun'da motosikletin, önüne dönüş yapan halk otobüsüne çarpması sonucu 2 kişinin ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle 100. Yıl Bulvarı üzerinde Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T. (28) idaresindeki 34 AY 8045 plakalı motosiklet, Sezai B. yönetimindeki 55 ABZ 878 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet T. ile yanında bulunan Kaan C.(20) ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla iki ayrı özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıktan sonra Mehmet T., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay anı, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde sağa dönüş yapan halk otobüsüne çarpan motosikletli gençler bir kamyonetin altına doğru sürükleniyor. Yaralanan gençlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yapıyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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