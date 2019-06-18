Motosikletli kadından "kanser farkındalık turu"

ERGÜN HAKTANIYAN - Dünya turuna çıkarak 55 ülkede motosikletiyle yaklaşık 70 bin kilometre yol kateden, mola vermek için geldiği İstanbul'da yakalandığı meme kanserini yenen Gülçin Söğüt, şimdi de Türkiye'yi adeta karış karış gezerek yenmeyi başardığı meme kanserini ve tedavi sürecini anlatıyor.İstanbul'da yaşayan ve önce annesini kaybeden Söğüt, ardından 13 yaşında kurduğu hayalini gerçekleştirmek için işinden istifa ederek motosikletle dünya turuna çıktı.Yaklaşık 55 ülke gezip 70 bin kilometre yol kateden Gülçin Söğüt, Mısır'da yaşadığı vize sorunu nedeniyle mola vermek için döndüğü İstanbul'da meme kanseri olduğunu öğrendi.Erken tanıyla yaklaşık 11 ay önce yakalandığı kanseri yenmeyi başaran Söğüt, kansere karşı kazandığı savaşı anlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla motosikletiyle bu kez de Türkiye turuna çıktı.Gülçin Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir bankada üst düzey yönetici olduğunu ve yaşadığı olayların ardından dünyayı gezmeye karar verdiğini söyledi.İnsanın hayatında ne zaman ne olacağının bilinmediğini belirten Söğüt, şunları kaydetti:"Annemi kaybettim ve hayatın çok kısa olduğunu anladım. 10 dakika sonra ne olacağımız belli değil. 13 yaşında kurduğum bir hayal vardı. Motosikletle dünyayı gezmek, Afrika'yı keşfetmek. Bir bankada üst düzey yöneticiydim, neyim var neyim yok bıraktım. Beyaz yakayı ve topuklu ayakkabıları bir kenara koydum, tası tarağı topladım, sırt çantasıyla Latin Amerika'ya doğru yola çıktım. 3 senedir Latin Amerika'daydım. Ondan sonra Endonezya'ya gittiğimde hayatımın aşkıyla tanıştım. Orada Hollandalı Ferry Schouten'e aşık oldum ve uzun bir beraberlik geldi. Motosiklet tecrübesi, kamp çadır tecrübesi olmadan eşim bana ve hayallerime inandı. O da neyi varsa sattı. Ehliyetini almadan motosiklet aldı. Biz 2 kişi hiçbir şey bilmeden yola çıktık. Türkiye'den Hollanda'ya kadar sürdüm. Önce bir Avrupa turu yaptık. Arkasından İspanya'dan Fas üzerinden Afrika'ya geçtik. Batı rotası, güney derken Sudan'a kadar geldik. Mısır'daki vize problemleri nedeniyle İstanbul'a döndük. Bir süre ara verdik dünya turuna ve tekrar yola çıkacakken meme kanseri olduğumu öğrendim.""Ben güçlü olduğum için kanser beni seçti"Her türlü hastalığı düşündüğünü ancak meme kanseri olacağını hiç düşünmediğini anlatan Gülçin Söğüt, tedavi ve kemoterapi sürecini hızlı bir şekilde başlattıklarını ifade etti.Bu süreçte fazlaca olumsuz şey yaşadığını aktaran Söğüt, "Akciğerim söndü, kalbim durdu. Birçok şey yaşadım ama 'Kanser benden daha güçlü değil, ben güçlü olduğum için kanser beni seçti' dedim. 'Kanserle savaşacağım' dedim. Kanseri yendim." diye konuştu.Gülçin Söğüt, hep bir gün yollara döneceklerine inandığını vurgulayarak, kadınların meme kanseri konusunda çok fazla şey bilmediğini de anlattı."Kadın olmak meme kanserine yakalanmak için önemli bir şey." diyen Söğüt, "İstanbul'dan yola çıktık, 4'üncü kentimizin ardından Karadeniz, Akdeniz ve Ege'ye gideceğiz. Biz Türkiye'de şehir şehir, bölge bölge gezerek meme kanserinin kadınların baş belası olduğunu ama erken fark edersek grip gibi bunu atlatabileceğimizi anlatıyoruz. 'Erken fark et, sen kazan' diye bir sloganımıza var." ifadelerini kullandı.Gülçin Söğüt, kanserle ilgili bir haber izlenmediğini, ancak insanların kanseri yaşamış birisini kendisine daha yakın bulduğunu söyledi.Meme kanseri olan birçok kişiyle görüştüğünü aktaran Söğüt, kanserin korkulacak bir şey olmadığını, istendiği takdirde üstesinden gelinebileceğini göstermek istediklerini dile getirdi.Gülçin Söğüt, erken tedavinin önemli olduğunu ve bu konuda kadınların vakit kaybetmeden kontrole gitmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.