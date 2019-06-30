Motosikletli maganda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek tekerle ilerledi

Motosikletli maganda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek tekerle ilerlediİSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli maganda trafiği tehlikeye soktu. Hem kendisinin hem de diğer sürücülerinin hayatını riske eden maganda, arkadaşına çektirdiği bu anları bir de sosyal medyada paylaştı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli maganda kendisinin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Trafiği tehlikeye atan maganda, arkadaşına çektirdiği ölümüne yolculuğunu sosyal medya hesabından paylaştı.Kameraya yansıyan görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek teker tehlikeli sürüşü sırasında motosikletin önünde ve arkasında hızla ilerleyen araçların olduğu görülüyor. Kendisinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan maganda, motosikletini bir süre bu şekilde kullandıktan sonra gözden kayboluyor.Öte yandan aynı magandanın tek teker üzerinde yaptığı bir çok tehlikeli yolculuğu da sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.