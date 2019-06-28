28.06.2019 10:10
Haberler » Güncel » Haber

Motosikletli magandanın tek teker terörü kamerada

Pendik'te motosikletin selesinde dizleri üzerinde duran trafik magandası, tek teker üzerinde ilerleyerek yolda tehlike saçtı.

Pendik 'te motosikletin selesinde dizleri üzerinde duran trafik magandası, tek teker üzerinde ilerleyerek yolda tehlike saçtı. Motosikletli maganda olası bir faciaya davetiye çıkarırken, magandanın arkadaşı da bu anları kameraya kaydetti. Motosiklet sürücüsünün tek teker terörü cep telefonu kamerasına yansıdı. Pendik Kurtköy Mahallesinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü yolda tek teker üzerinde ilerleyerek tehlike saçtı. Motosikletli magandanın, motosiklet selesinde dizleri üzerinde duruyor olması da görenleri şaşkına çevirdi. Motosikletli magandanın hem tek teker üzerinde ilerlemesi hem de motosiklet selesinde dizleri üzerinde durması adeta pes dedirtti. Hem kendi canını hem de yoldaki diğer sürücülerin canını hiçe sayan motosikletli magandanın trafikteki tehlike saçtığı anlar, şahsın arkadaşı tarafından kaydedildi. Motosikletli magandanın trafikte faciaya davetiye çıkardığı anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
(İHA)Motosikletli magandanın tek teker terörü kamerada
Kaynak: İHA
Motosiklet , Pendik , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:30 Zonguldak Belediyesi 'halk günü' uygulaması başlatıyor
12:30 Geri dönüp, bilgisayar çaldığı iş yerinin kapısını kontrol etti
12:30 14 İLDE FETÖ OPERASYONUNDA YAKALANAN 24 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
12:30 Tuzla Bahçeköy Okulları düzenlenen törenle açıldı
12:30 Kavak HEM yıl sonu zümre toplantısı
12:30 Garanti BBVA Momentum'un yeni dönemi başladı
12:30 Samsun'da plastik fabrikasında zehirlenme