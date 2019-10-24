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Motosikletli "Örümcek Adam" gülümsetti

Antalya'nın Serik ilçesinde Örümcek Adam kıyafetiyle motosiklet kullanan sürücü, görenleri gülümsetti.

24.10.2019 14:24Motosikletli
Antalya'nın Serik ilçesinde Örümcek Adam kıyafetiyle motosiklet kullanan sürücü, görenleri gülümsetti.
Serik-Antalya D-400 kara yolunda Örümcek Adam kıyafetli kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli sürücü, dikkati çekti.
Kıyafeti ve sırtındaki çantasıyla trafikte renkli görüntüler oluşturan sürücü, diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Motosikletini bir süre ayakta süren kişi, Antalya istikametine doğru gitti.
O ana tanıklık eden İzzet Bektaş, yaptığı açıklamada, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Bir anda önümüze çıktı. Motosikletini ayakta sürüyordu. Kıyafetiyle çok ilginçti. Film karakterindeki Örümcek Adam gibiydi." dedi.

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Kaynak: AA

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