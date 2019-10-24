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"Örümcek Adam" kıyafetiyle motosiklet kullanan sürücü görenleri gülümsetti

Antalya'da Örümcek Adam kıyafetiyle motosiklet kullanan sürücü, görenleri gülümsetti. Sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

24.10.2019 16:19

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan olayda bir kişinin Örümcek Adam kıyafetiyle motosiklet kullandığı görüldü. Cep telefonuyla kaydedilen sürücünün o anları, görenlerin gülümsemesine neden oldu.

MOTOSİKLETİ AYAKTA SÜRDÜ

Serik-Antalya D-400 kara yolunda Örümcek Adam kıyafetli kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli sürücü, dikkati çekti. Kıyafeti ve sırtındaki çantasıyla trafikte renkli görüntüler oluşturan sürücü, diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Motosikletini bir süre ayakta süren kişi, Antalya istikametine doğru gitti.

O ANA TANIK OLANLAR, ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

O ana tanıklık eden İzzet Bektaş, yaptığı açıklamada, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Bir anda önümüze çıktı. Motosikletini ayakta sürüyordu. Kıyafetiyle çok ilginçti. Film karakterindeki 'Örümcek Adam' gibiydi." dedi.


Örümcek Adam, Motosiklet, Antalya, serik, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

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