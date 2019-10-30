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Motosikletli Rus modelin kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı

Adrenalin tutkunu Rus model, bir grupla birlikte süratli motosiklet sürüşü yaptı. O anları kameraya kaydeden Rus model dengesini kaybedip kaza yaptı. Heyecanlı anlar ise kadının kamerasına yansıdı.

30.10.2019 11:19

Adrenalin tutkunu Daria adlı Rus model, Rusya'nın Soçi kentinde motosikletiyle hız yaptı. Kız arkadaşlarıyla heyecan arayan genç kadın, bir anda dengesini kaybederek düştü. Meydana gelen kazada genç kadın, omuz ve başparmağını kırdı. Adrenalin dolu çekim anı ise kameraya yansıdı.

HEYECANLI ANLAR KÖTÜ BİTTİ

Kameraya yansıyan görüntülerde motosikletin ön kısmını havaya kaldırarak bir süre giden kadın, sonrasında ellerini bırakıyor. Birkaç dakikalık heyecan, sonrasında kabusa dönüştü.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Sosyal medyada da çokça tanınan Daria adlı kadın, hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan kadının, motosiklet tutkusuna ne zaman devam edeceği ise bilinmiyor.

Motosikletli Rus modelin kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı

Rusya, 3. Sayfa, Güncel


YORUMLAR (11)
VEZIRR:COK TEHLIKELI ALET EVLERDEN UZAK. . AKIL ISI DEIL
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IRONMAN:Bravo. En azından bizdekinin tersine Futbolcu ya da zengin işadamı ya da işadamı oğlu bulma dışında gerçek bir ilgi alanı varmış.
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VEYSEL:hangi motor iyi
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MESUT:Çift silindirli içten yanmalı olan
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TAHA:Vallahi ne söyleyelim kendi düsen aglamaz yinede ucuz atlatmis sonuç kötüde olabilirdi
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MURAT:motor iyiymiş haaa :)
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FQKO:Motor kazası derken motosikletten bahsedilmiyor heralde
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AZGIN ADAM:MOTORUN DİLİ OLSA NELER SÖYLER KİM BİLİR :??
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DÖRTGÖZ:RESİMDE BENCE BİR DEN FAZLA MOTOR VAR :):)????
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SON İMAM BÜKÜCÜ:Üzüldüm doğrusu. Dikkat sart.
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