Motosikletli Rus modelin kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı

Adrenalin tutkunu Daria adlı Rus model, Rusya'nın Soçi kentinde motosikletiyle hız yaptı. Kız arkadaşlarıyla heyecan arayan genç kadın, bir anda dengesini kaybederek düştü. Meydana gelen kazada genç kadın, omuz ve başparmağını kırdı. Adrenalin dolu çekim anı ise kameraya yansıdı.

HEYECANLI ANLAR KÖTÜ BİTTİ

Kameraya yansıyan görüntülerde motosikletin ön kısmını havaya kaldırarak bir süre giden kadın, sonrasında ellerini bırakıyor. Birkaç dakikalık heyecan, sonrasında kabusa dönüştü.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Sosyal medyada da çokça tanınan Daria adlı kadın, hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan kadının, motosiklet tutkusuna ne zaman devam edeceği ise bilinmiyor.