Motosikletli Şahsa Coplu Saldırı Kamerada

İstanbul Şişli
'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen cipin sürücüsü, eşiyle birlikte motosiklet sürücüsüne saldırdı. Olay, 6 Aralık
Perşembe günü Şişli'de meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta geçen 34 GK 3391 plakalı cip sürücüsü, o esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Çetin Çöne idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpma sonrası ismi öğrenilemeyen cip sürücüsü ile motosiklet sürücüsü Çetin Çöne arasında sözlü tartışma yaşandı. O esnada cip içerisindeki sürücünün eşi araçtan inerek motosiklete tekmeler savurdu. Bir süre sonra araç sürücüsü de, aracındaki copu alıp araçtan inerek motosiklet sürücüsü Çetin Çöne'ye saldırdı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek karı kocayı motosikletten uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar motosiklet sürücüsü Çetin Çöne'nin kask kamerasına yansıdı.
(İHA)
Aralık,İstanbul,Şişli
10 Aralık 2018 Pazartesi 08:36