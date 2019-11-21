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Motosikletli sürücülerin ölümden döndüğü anlar şehir polis kamerasında

Burdur'da birbirine benzer otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazaları şehir polis kameralarına yansıdı.

21.11.2019 09:24 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:29Motosikletli sürücülerin ölümden döndüğü anlar şehir polis kamerasında
'da birbirine benzer otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazaları şehir polis kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kapsamındaki şehir polis kameralarına yansıyan kazalarda, trafik ihlalleri göze çarptı.

Görüntüler arasında birbirine benzeyen ve her ikisinde de motosikletli sürücülerin yaralandığı kazalar dikkat çekti.

Birinci kazada, sol şeritte seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada aniden sağa dönen otomobile, arkadan gelen motosiklet çarptı. Kazada kasksız olduğu gözlenen motosiklet sürücüsü otomobile çarparak yaralandı.

Bu olaya benzer bir diğer kazada da, yine seyir halinde ilerleyen bir otomobil kavşağa geldiği sırada sağa dönüş yaparken, arkadan süratli gelen motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet ve kasksız sürücü metrelerce savruldu. Ardından ayağa kalkan motosiklet sürücüsünün acı çektiği görüntülere yansıdı.

Bir diğer kazada ise, kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin arasına kamyon daldı. Viraj dönüşünde hızını azaltmayan kamyon sürücüsü, ışıkta bekleyen üç araca çarparak durabildi. - BURDUR

Emniyet Genel Müdürlüğü, Burdur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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