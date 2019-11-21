Haberler » 3. Sayfa » Motosikletli sürücülerin ölümden döndüğü anlar kamerada - Haber

Motosikletli sürücülerin ölümden döndüğü anlar kamerada

Motosikletli sürücülerin ölümden döndüğü anlar kameradaBURDUR - Burdur'da birbirine benzer otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazaları şehir polis kameralarına yansıdı.

21.11.2019 09:45 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:45
Motosikletli sürücülerin ölümden döndüğü anlar kamerada
BURDUR - 'da birbirine benzer otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazaları şehir polis kameralarına yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki şehir polis kameralarına yansıyan kazalarda, trafik ihlalleri göze çarptı.
Görüntüler arasında birbirine benzeyen ve her ikisinde de motosikletli sürücülerin yaralandığı kazalar dikkat çekti.
Birinci kazada, sol şeritte seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada aniden sağa dönen otomobile, arkadan gelen motosiklet çarptı. Kazada kasksız olduğu gözlenen motosiklet sürücüsü otomobile çarparak yaralandı.
Bu olaya benzer bir diğer kazada da, yine seyir halinde ilerleyen bir otomobil kavşağa geldiği sırada sağa dönüş yaparken, arkadan süratli gelen motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet ve kasksız sürücü metrelerce savruldu. Ardından ayağa kalkan motosiklet sürücüsünün acı çektiği görüntülere yansıdı.
Bir diğer kazada ise, kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin arasına kamyon daldı. Viraj dönüşünde hızını azaltmayan kamyon sürücüsü, ışıkta bekleyen üç araca çarparak durabildi.
Motosikletli sürücülerin ölümden döndüğü anlar kamerada

Burdur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:19 Eşini cadde ortasında öldüren sanığa 'pişmanlık' indirimi
11:18 Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar tekrar başlıyor
11:16 Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K. adliyeye sevk edildi.
11:14 Adıyaman'a eroin sokmak isterken yakalandılar
11:13 Bursa'da genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
11:13 Eşini cadde ortasında öldüren sanığa 'pişmanlık' indirimi
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
10:07 Kılıçdaroğlu: Saray'a gidip Erdoğan'la konuşan ismi biliyorum
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
00:24 Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
00:10 Apartman toplantısında kapıcı-yönetici kavgasında polis memuru baltayla yaralandı
21:50 Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 12 sivil hayatını kaybetti
21.11.2019 11:23:05