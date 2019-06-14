14.06.2019 13:44
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Motosikletli sürücüye çarptı, hayatını kaybettiğini öğrenince gözyaşlarına boğulup sinir krizi...

Motosikletli sürücüye çarptı, hayatını kaybettiğini öğrenince gözyaşlarına boğulup sinir krizi geçirdi Sinir krizi geçiren sürücü: "Benim de çocuğum var. Onun da çocuğu vardır.

Motosikletli sürücüye çarptı, hayatını kaybettiğini öğrenince gözyaşlarına boğulup sinir krizi geçirdi
Sinir krizi geçiren sürücü:
"Benim de çocuğum var. Onun da çocuğu vardır. O da evine ekmek götürüyordur. Ben bir daha çocuğumu göremeyecek miyim"
ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsüne kalp masajı yapılırken sinir krizi geçiren kadın, "Benim de çocuğum var. Onun da çocuğu vardır. O da evine ekmek götürüyordur. Ben bir daha çocuğumu göremeyecek miyim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Motosiklet sürücüsü müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaza, Milli Egemenlik Bulvarı Gazipaşa Meteoroloji İstasyonu önünde saat 10.00 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Alanya-Gazipaşa istikametinde seyir halinde olan Dilek Kurt yönetimindeki 06 GC 3575 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Durmuş Demiral yönetimindeki 07 UM 805 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Çarpmanın etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Demiral'a ilk müdahaleyi, bir yakınının haber vermesi üzerine olay yerine giden Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Sözen yaptı. Demiral yapılan kalp masajına cevap vermedi.
Demiral'a ilk müdahale yapılırken otomobil sürücüsü Dilek Kurt gözyaşlarına sahip olamadı. Sinir krizleri geçiren Kurt, "Benim de çocuğum var. Onun da çocuğu vardır. O da evine ekmek götürüyordur. Ben bir daha çocuğumu göremeyecek miyim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Demiral tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demiral'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.Motosikletli sürücüye çarptı, hayatını kaybettiğini öğrenince gözyaşlarına boğulup sinir krizi...
Kaynak: İHA
Antalya, Motosiklet, Gazipaşa, 3. Sayfa

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