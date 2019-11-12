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Motosikletli Trafik Polis Timlerine sürüş teknikleri eğitimi verildi

Antalya'da motosikletli trafik timlerinde çalışan personele sürüş teknikleri eğitimi verildi.

12.11.2019 10:11 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:16Motosikletli Trafik Polis Timlerine sürüş teknikleri eğitimi verildi
'da motosikletli trafik timlerinde çalışan personele sürüş teknikleri eğitimi verildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü hizmette sınır tanımadan Antalya'da huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ederken, daha iyi ve güzele ulaşmanın gayretiyle vatandaşın can ve mal kaybını koruyan, gözeten, varlığının temel gayesi halkının huzur ve güvenliğini sağlamak olan personelinin hizmetteki verimliliğini arttırmak amacıyla farklı konularda eğitimler vermeye devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, trafik birimlerinde görevli motosikletli trafik timlerinde çalışan personelin yenilik ve gelişmelere uyum sağlaması, çalışma alanları ile ilgili becerilerini arttırmaları amacıyla trafiğe kapalı alanda düzenlenen 'Motosikletli Trafik Timleri Sürüş Teknikleri Eğitimi' yapıldı. - ANTALYA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Huzur, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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