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Motosikletli üniversiteli genç kazada yaralandı

AVCILAR'da meydana gelen trafik kazasında motosikletli genç yaralandı.

23.10.2019 14:22
AVCILAR'da meydana gelen trafik kazasında motosikletli genç yaralandı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Ömer Faruk Özdemir yönetimindeki 34 HB 4807 plakalı minibüs ile Petrol Ofisi Caddesi üzerindeki Ambarlı Kavşağı yönünden Ambarlı Dolum Tesisleri yönüne giderken, Gelişim Üniversitesi önünde 'U' dönüşü yapmak istedi.
Bu sırada üniversite öğrencisi Umut Kılıçkaya'nın kullandığı motorsiklet ile minibüs çarpıştı. Kazada üniversite öğrencisi Kılıçkaya yaralandı. Yaralı genç, Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Motosikletli üniversiteli genç kazada yaralandı

Faruk Özdemir, Güncel

Kaynak: DHA

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