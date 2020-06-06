MOTOSİKLETLİ YUNUS POLİSİNE İSTANBUL'DA YENİ HİZMET BİNASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün Eyüpsultan'daki yeni hizmet binasının açılışı İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından yapıldı.

06.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:40
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün Eyüpsultan'daki yeni hizmet binasının açılışı İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından yapıldı.
Eyüpsultan Ayvansaray'da bulunan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün Eyüpsultan - Alibeyköy tramvay inşaatı proje alanında kalmasından dolayı 2018 yılının Aralık ayında yeni yerleşkeye taşınması için proje çalışmasına başlanmıştı. Yeni hizmet binasının yapımına ise 2019 yılının Ocak ayında başlandı. Eyüpsultan sahilinde bulunan Feshane'nin karşısındaki yeni hizmet binasının yapımının tamamlanmasıyla dün açılışı İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından yapıldı. Açılış öncesinde dua edilirken, İstiklal Marşı da okundu. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün Eyüpsultan'daki yeni yerleşkesinde 800 metrekare motosiklet park yeri bulunurken, 2 bin 300 metrekare kapalı yaşam alanı yer alıyor.
"BAŞARININ DEVAMI CİDDİYETTEN GEÇİYOR"
Açılış sırasında konuşan Mustafa Çalışkan, " Yeni yerimiz teşkilatımıza hayırlı olsun. Allah kazasız belasız görevlerinizi tamamlamayı nasip etsin. Başarının devamı ciddiyetten geçiyor, çalışacağız, aynı ciddiyet, aynı görev aşkıyla, aynı vatan millet sevgisiyle çalışacağız. Herkesin gıptayla seyrettiği, hoşuna gittiği, duruşunuzla, fiziğinizle, davranışınızla şevk aldığınız bir görev yapıyorsunuz. Sizler bizim sokaktaki vatandaşa karşı yüzümüzsünüz. Görünür olan kısmımızsınız, vatandaş beni belki ayda yılda bir görüyor ama sizi her gün görüyor. Dolayısıyla sizin her yaptığınız şey kıymetli " dedi. MOTOSİKLETLİ YUNUS POLİSİNE İSTANBUL’DA YENİ HİZMET BİNASI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Çalışkan, İstanbul, Güncel, Haber

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