Motosikletliler Ayaklarıyla Arızalı Otomobili İtti

16 Kasım 2018 Cuma 13:40



16 Kasım 2018 Cuma 13:40

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki motosiklet sürücüsü, bozulan otomobili kara yolunda ayakları ile iterek tamirciye götürdü.Sürücüsü öğrenilemeyen 34 BH 8249 plakalı otomobil, Niksar-Erbaa kara yolunun Karanlıkdere mevkisinde arızalandı.Bu sırada yoldan geçen Niksar My Enduro Motosiklet Kulübü üyesi 3 motosiklet sürücüsü, içinde çocuk da bulunan aracın yayına giderek yardım teklif etti.Uğraşlarına rağmen çalıştırılamayınca otomobil, iki motosiklet sürücüsü tarafından itilerek hareket ettirildi.Motosiklet sürücüleri, otomobili kara yolunda yaklaşık 30 kilometre ayaklarıyla iterek Niksar ilçesindeki sanayi sitesine ulaştırdı.Aracın kara yolunda itilme anları, motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca kaydedildi.