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MOTOSİKLETLİLERDEN DOĞU TÜRKİSTAN EYLEMİ

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstanbul DHA Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanan motosikletliler, Çin hükümetinin Doğu Türkistanlılara uyguladığı politikaları protesto etti.

05.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:26 MOTOSİKLETLİLERDEN DOĞU TÜRKİSTAN EYLEMİ

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ DHA 

Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanan motosikletliler, Çin hükümetinin Doğu Türkistanlılara uyguladığı politikaları protesto etti.

Türkiye Motosiklet Platformu adına yapılan açıklamada, "Müslüman Uygurlar her türlü hak ihlaline ve dini vecibelerini yapmamaları yolunda baskıya maruz bırakılmaktadırlar. Her platformda yaşanan bu dramın duyurulması ve hatırlatılması gerekmektedir. Bizler, Doğu Türkistanlı, Uygur Türkü kardeşlerimizin yanındayız" dedi. 

Türkistan Dernekleri açıklama yapan Yusuf Yusufoğlu da, Doğu Türkistanlıların Çin hükümetinin baskılarına maruz kaldıklarını vurguladı.

Sık sık sloganların atıldığı eylem açıklamaların ardından son buldu.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan motosikletliler 

-Açıklama 

-genel ve detay 

 



Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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