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Motosikletlilere yönelik sıkı denetim

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri motosikletlilere yönelik denetimlerini artırdı.

25.08.2019 13:28 Motosikletlilere yönelik sıkı denetim
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri motosikletlilere yönelik denetimlerini artırdı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, son zamanlarda artan motosiklet kazalarında yaşanan can kayıplarını en az seviyeye indirmek amacıyla, motosiklet uygulamalarını sıklaştırdı. Trafik ekipleri, Alanya'nın mahallelerin büyük bir bölümünün ulaşımı sağlayan D-400 karayolunda ve sorumluk bölgelerindeki işlek caddelerde denetim yaptı. Denetimlerde trafik kurallarına uymayan ve kask takmayan motosiklet sürücüleri hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre cezayı işlem uygulandı. Çalıntı ve yakalama kaydı bulunan motosikletler yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Denetimlerin sıklıkla sürdürüleceği bildirildi. - ANTALYA

Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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