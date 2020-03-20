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Motosiklette 2 keçi, 2 insan

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir motosiklet üzerindeki iki kişi, aralarına aldıkları 2 keçinin ayaklarını yerde sürükleyerek taşıdı.

20.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:12
Motosiklette 2 keçi, 2 insan
Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde bir motosiklet üzerindeki iki kişi, aralarına aldıkları 2 keçinin ayaklarını yerde sürükleyerek taşıdı.

Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde plakası bulunmayan bir motosiklette binen 2 kişi, aralarına bindirdikleri 2 keçiyi motosikletle taşıdı. Keçilerin ayağının yerde sürüklenmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Vicdanları sızlatan görüntüler, yoldan geçen vatandaşların cep telefonları kameralarına yansıdı. Hem kendi canlarını tehlikeye atan hem de keçilerin canlarının yanmasına neden olan kişiler görenlerin tepkisine neden oldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Fatih Mahallesi, Adıyaman, Güncel

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