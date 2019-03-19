Motosiklette Rubik Küpü Çözen Genç, Gözaltına Alındı; 'Fenomen Olmak İçin Yaptım' Dedi

Kaynak: DHA

BURSA'da hareket halindeki motosikletin üzerinde rubik küp çözen ve bu anları kaydettiği kamera görüntüsünü sosyal meyda hesaplarından paylaşan motosiklet sürücüsü Hürkan K., gözaltına alındı. İfadesinde "Fenomen olmak için yaptım" diyen Hürkan K.'nin ehliyetine el konuldu ve 3 bin 600 TL para cezası uygulandı.Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir motosikleti sürücüsü, hızla yol alırken önce ön konsolo yerleştirdiği kutudan rubik küpünü çıkardı. Ardından da 2 eliyle rubik küpü çözdü. Yaklaşık 35 kilometre hızla yoluna devam eden ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli, o anları kamerayla da kaydetti. Kamera görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan ve büyük tepki toplayan sürücünün Hürkan K. olduğu tespit edildi. Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürkan K.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hürkan K.'nin ehliyetine el konuldu. Ayrıca hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapılan motosiklet sürücüsüne 3 bin 600 TL para cezası kesildi.Hürkan K. ise ifadesine "Yaptığım işin yasak olduğunu bilmiyordum. Trafiği tehlikeye soktuğumu da düşünmüyorum. Zaten hızlı değildim, fenomen olmak için yaptım" dedi. Motosiklet sürücüsü, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.- Bursa