Motosiklette Sezon İzmir'de Açılacak

Türkiye Motosiklet
Federasyonunun 2019 yılı taslak yarış takvimi açıklandı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre sezon, 23-24 Mart'ta, İzmir
'in Urla
ilçesinde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk etabıyla başlayacak.
Açıklanan taslak programda süpermoto, motokros, enduro, ATV, süper enduro, drag ve su jeti branşları yer alıyor.
Dünya Motokros Şampiyonası 6-8 Eylül
'de Afyonkarahisar
'da, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası ve Avrupa
Motokros Şampiyonası ile düzenlenecek.
"Sea to Sky" organizasyonu 25-28 Eylül'de Antalya
'nın Kemer
ilçesinde, Yakın Karadeniz
Baja Rallisi de 1-3 Kasım'da Düzce
'de yapılacak.
Pist ve motonotik branşlarının yarış tarihleri ise daha sonra açıklanacak.
Açıklanan taslak programa göre yarış tarihleri ve yerleri şöyle:
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası etapları:
23-24 Mart: İzmir/Urla
27-28 Nisan: Muğla/Fethiye
12-13 Ekim: Kocaeli/Kartepe
9- 10 Kasım
: Antalya/Kemer
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası etapları:
15-16 Haziran: Bursa/İznik
13-14 Temmuz: Kastamonu/Azdavay
24-25 Ağustos: İzmir/Bergama
21-22 Eylül: Düzce/Kaynaşlı
Türkiye Motokros Şampiyonası etapları:
20-21 Nisan, 11-12 Mayıs, 29-30 Haziran, 3-4 Ağustos ve 19-20 Ekim
Türkiye Süpermoto Şampiyonası etapları:
4- 5 Mayıs
, 6-7 Temmuz, 31 Ağustos- 1 Eylül
ve 5-6 Ekim
Türkiye Drag Şampiyonası etapları:
8-9 Haziran, 20-21 Temmuz, 24-25 Ağustos ve 28-29 Eylül
Türkiye Su Jeti Şampiyonası etapları:
4-5 Mayıs, 22-23 Haziran, 27-28 Temmuz, 7-8 Eylül ve 5-6 Ekim
Motosiklet, Eylül, İzmir, Türkiye, Spor
Kaynak: AA