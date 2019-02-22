22 Şubat 2019, 12:32
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Motosiklette Sezon İzmir'de Açılacak

Motosiklette Sezon İzmir

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2019 yılı taslak yarış takvimi açıklandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2019 yılı taslak yarış takvimi açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre sezon, 23-24 Mart'ta, İzmir'in Urla ilçesinde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk etabıyla başlayacak.

Açıklanan taslak programda süpermoto, motokros, enduro, ATV, süper enduro, drag ve su jeti branşları yer alıyor.

Dünya Motokros Şampiyonası 6-8 Eylül'de Afyonkarahisar'da, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası ve Avrupa Motokros Şampiyonası ile düzenlenecek.

"Sea to Sky" organizasyonu 25-28 Eylül'de Antalya'nın Kemer ilçesinde, Yakın Karadeniz Baja Rallisi de 1-3 Kasım'da Düzce'de yapılacak.

Pist ve motonotik branşlarının yarış tarihleri ise daha sonra açıklanacak.

Açıklanan taslak programa göre yarış tarihleri ve yerleri şöyle:

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası etapları:

23-24 Mart: İzmir/Urla

27-28 Nisan: Muğla/Fethiye

12-13 Ekim: Kocaeli/Kartepe

9- 10 Kasım: Antalya/Kemer

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası etapları:

15-16 Haziran: Bursa/İznik

13-14 Temmuz: Kastamonu/Azdavay

24-25 Ağustos: İzmir/Bergama

21-22 Eylül: Düzce/Kaynaşlı

Türkiye Motokros Şampiyonası etapları:

20-21 Nisan, 11-12 Mayıs, 29-30 Haziran, 3-4 Ağustos ve 19-20 Ekim

Türkiye Süpermoto Şampiyonası etapları:

4- 5 Mayıs, 6-7 Temmuz, 31 Ağustos- 1 Eylül ve 5-6 Ekim

Türkiye Drag Şampiyonası etapları:

8-9 Haziran, 20-21 Temmuz, 24-25 Ağustos ve 28-29 Eylül

Türkiye Su Jeti Şampiyonası etapları:

4-5 Mayıs, 22-23 Haziran, 27-28 Temmuz, 7-8 Eylül ve 5-6 Ekim Motosiklet, Eylül, İzmir, Türkiye, Spor
Kaynak: AA


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