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Motosikletteki 2 kişi kovalamaca ile yakalandı, biri 'krizdeyim' dedi

ANTALYA'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi, kovalamacanın ardından yakalandı.

12.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:47
Motosikletteki 2 kişi kovalamaca ile yakalandı, biri 'krizdeyim' dedi

ANTALYA'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi, kovalamacanın ardından yakalandı. Polisin "Evde 24.00'e kadar dayansan patlayacak mısın?" demesi üzerine şüphelilerden Musa Ş., "Krizdeydim" karşılığını verdi

Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerinde sabah saatlerinde seyir halinde olan 48 H 8390 plakalı motosikletin sürücüsü, uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymadı. Anons ile motosikletin geçebileceği tüm kavşaklar kontrol altına alındı. Sokak aralarından ve ters yönden kaçmayı sürdüren motosikletli, Kızılırmak Caddesi üzerinde sivil polis otomobiline çarptı.

Motosiklet sürücüsü Kenan İ. gözaltına alınırken, arkasında oturan Musa Ş. kısa kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan incelemede, motosikletin trafikten men edildiği belirlendi. Sürücü ve yanındaki arkadaşına, 'sokağa çıkma yasağı ihlali', 'trafiği tehlikeye sokma', 'trafikten men çekme belgeli araç kullanma', 'sosyal mesafe kuralını ihlal', 'ehliyetsiz araç kullanma' suçlarından para cezası uygulandı.

'KRİZDEYDİM KOMİSERİM'

Gözaltına alınanlar ile polis arasında geçen diyalog ise dikkati çekti. Polisin, "Senin motorun kaç para" sorusuna şüphelilerden Musa Ş., "Beş para etmez' yanıtını verdi. Polisin "Peki benim timlerin, devletin motoru kaç para? Evde 24.00'e kadar dayansan patlayacak mısın?" sözlerine aynı şüpheli bu kez, "Krizdeydim komiserim" karşılığını verdi. Bu cevaba kızan polis, "Ne krizi ya? Hastane var. 112'yi ara. Ambulans gelir" dedi. Polis otomobiline götürülürken gazetecilerin "Sokağa çıkma yasağını bilmiyor muydunuz" sorusuna şüphelilerden Kenan İ., "Bugün öğrendik" sözleriyle karşılık verdi.

'CİNAYET Mİ İŞLEDİK'

Diğer yandan, Yenigün Mahallesi'nde ihtara uymayan biri kadın iki kişinin bulunduğu otomobil, polis ekipleri tarafından durduruldu. Otomobil sürücüsü polise "Cinayet mi işledik? Babamıza haber verin" dedi. İki kişi, polis aracıyla emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kızılırmak Caddesi, Muratpaşa, Sabah, Polis, Güncel
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