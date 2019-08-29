Haberler» 3. Sayfa» Haber

Motosikletten ateş açıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, motosikletle yanına yaklaşılıp üzerine ateş açılan şahıs yaralandı.

29.08.2019 10:26 Motosikletten ateş açıldı
Antalya'nın Kaş ilçesinde, motosikletle yanına yaklaşılıp üzerine ateş açılan şahıs yaralandı.

Olay, gece 00.30 sıralarında Kaş'ın Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ova Mahallesi'nden H.K., Yeşilköy'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Trafikte hareket halindeki motosikletten ateş açılması sonucu yaralanan H.K., Kaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırıyla ilgili jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

Yeşilköy Mahallesi, Yeşilköy, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:23   Aksaray'da göçmenleri taşıyan otobüs kontrolden çıkarak tarlaya uçtu: 5 yaralı
11:21   Cinayet zanlısı, özel ekip tarafından yakalandı
11:17   Gencin bisikletle tehlikeli oyunu sonu oluyordu
11:10   Babasını öldürmekten yargılanan kadına hapis cezası yok
11:07   Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan halk otobüsü bir evin duvarına çarptı.
11:06   Fatih'te seyir halindeki araçta yangın
11:04   Dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı