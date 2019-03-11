Motosikletten Atlayıp Kaçan Firarinin 48 Gün Sonra Cesedi Bulundu (2)

Kaynak: DHA

ADANA'de yol üzerinde uygulama yapan polisi görünce kardeşinin kullandığı motosikletten atlayarak, kaçtıktan sonra izini kaybettiren Yunus Emre Kerse'nin (30), ortadan kaybolduktan 48 gün sonra bataklıkta cesedi bulundu. Kerse'nin ölüm nedeni, otopsi raporuyla ortaya çıkacak.Olay, 21 Ocak'ta merkez Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kardeşi Orhan Kerse'nin (27) kullandığı plakasız motosikletle yolculuk yapan Yunus Emre Kerse, yol üzerine uygulama yapan polisi görünce motosikletten atladı. Hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenilen Kerse, Seyhan Nehri yönünde kaçtı. İzini kaybettiren Kerse'den bir daha haber alınamadı.Dün Karataş ilçesindeki Tuzla sahilinde gezmeye çıkanlar bataklık bölümde ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin, 48 gündür kayıp olan Yunus Emre Kerse'ye ait olduğu belirlendi.'NE OLUR BENİ OĞLUMDAN AYIRMA'3 çocuk babası Yunus Emre Kerse'nin cenazesini almak için eşinden ayrı olan Rahime Saydam, almaya geldi. Ancak, Adli Tıp Kurumu anneye cenazeye teslim etmedi. Bunun üzerine Kerse'nin eşi Burcu Kerse çağrıldı. Anne Rahime Saydam, gelini Bursu Kerse'ye, "Ne olur beni oğlumdan ayırma" diyerek, yalvardı. Burcu Kerse ise eşinin cenazesini alıp, defnetmek üzere Osmaniye'nin Düziçi ilçesine götürdü. Kerse'nin yakınları ise fenalık geçirdi.Orhan Kerse, "Ağabeyimin kaçtığını düşünüyordum, bir hafta gidebileceği yerlere baktık. Sonrasında kayıp ilanı verdik. Yüreğir Nehri araştırılmadı. Ağabeyimin cesedi akıntıyla gittiği Tuzla'da bataklıkta bulundu" diye konuştu. - Adana