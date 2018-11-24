Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde savrulan motosikletten düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 14 yaşındaki İ.T. seyir halinde olduğu motosikletin kontrolünü kaybetmesi sonucunda savrularak yere düştü. Kazada çocuk ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İ.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan otopsi incelemesinin ardından çocuğun cenazesi Körfez
ilçesi Esentepe Yeni Camii
'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Kozluk,İzmit,Kocaeli
24 Kasım 2018 Cumartesi 22:47