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Motosikletten düşen genç hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, motosikletten düşen ve başından ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

10.12.2019 13:59 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:04Motosikletten düşen genç hayatını kaybetti
'nin ilçesinde, motosikletten düşen ve başından ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi Debboylar mevkii Hacıkayyum yolunda 17 TJ 924 plakalı motosikletiyle ilerlemekte olan Mesut Şahin (32), motosikletin direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, kaza esnasında başından darbe alan Şahin'in, hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ÇANAKKALE

Mesut Şahin, Çanakkale, Bayramiç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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