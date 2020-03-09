Motosikletten düşen genç kız ayağını incitti
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi.
09.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:21
Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada ayağından yaralanan genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza öğle saatlerinden sonra Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde ki akaryakıt istasyonunda medyana geldi. Edinilen bilgiye göre İrem S. (23) iradesinde ki 41 ADA 106 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ayağından yaralanan genç kız için çevrede ki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya burada müdahalede bulundu. Kazada motosiklet hasar görmezken, yaralanan sürücü daha sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddi olmadığı belirtildi. - ZONGULDAK
Kaza öğle saatlerinden sonra Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde ki akaryakıt istasyonunda medyana geldi. Edinilen bilgiye göre İrem S. (23) iradesinde ki 41 ADA 106 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ayağından yaralanan genç kız için çevrede ki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya burada müdahalede bulundu. Kazada motosiklet hasar görmezken, yaralanan sürücü daha sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddi olmadığı belirtildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
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