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Motosikletten düşen Satılmış, halk otobüsünün altında kalarak öldü

ÇANKIRI'da, devrilen motosikletten düşen 11 yaşındaki Satılmış Nabioğlu, halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.

08.08.2019 23:00 Motosikletten düşen Satılmış, halk otobüsünün altında kalarak öldü
ÇANKIRI'da, devrilen motosikletten düşen 11 yaşındaki Satılmış Nabioğlu, halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Çankırı- Kastamonu karayolu üzerinde meydana geldi. Kamil Nabioğlu yönetimindeki 18 AAD 931 plakalı motosiklet, iddiaya göre ışıklı kavşakta kalkış yapan 18 AY 355 plakalı halk otobüsü ile bir otomobilin arasından geçtiği sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Motosiklet sürücüsü ile yeğeni Satılmış Nabioğlu, yol ortasına düştü. Nabioğlu, bu sırada hareket halindeki halk otobüsünün altında kaldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nabioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Kamil Nabioğlu ise Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Haberi alarak olay yerine gelen Satılmış Nabioğlu'nun yakınları, sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle Çankırı-Kastamonu karayolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Nabioğlu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otobüs sürücüsü Selahattin K. ise gözaltına alındı.



Motosiklet, Kastamonu, Çankırı, Güncel

Kaynak: DHA

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