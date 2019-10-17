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Motovento bu defa minik kalplere umut oluyor

Türkiye'de 16 yıl önce faaliyetlerine başlayan Uğur Motorlu Araçlar, sosyal sorumluluk projeleri ile minik kalplere umut olmaya başladı.

17.10.2019 14:26Motovento bu defa minik kalplere umut oluyor
Türkiye'de 16 yıl önce faaliyetlerine başlayan Uğur Motorlu Araçlar, sosyal sorumluluk projeleri ile minik kalplere umut olmaya başladı. Uğur Motorlu Araçlar bünyesinde yer alan Motovento ile bu defa Minik Kalplerin Umudu Olmaya Var Mısın Derneği'ne katkı sağlamak için özel tasarımlı ürün satışına başladı. Ülke genelinde 150 İstanbul'da ise 30 ayrı bayi ve noktada satışı gerçekleştirilen ürünlerin internet üzerinden de satışı devam ediyor.

Uğur Motorlu Araçlar bünyesinde, motosiklet aksesuar ve yedek parçalarının satışını gerçekleştiren Motovento, geliri Minik Kalplerin Umudu Olmaya Var Mısın Derneği'ne bağışlanmak üzere özel bir tasarımla boyunluk üretti. 2017 yılında lösemili ve kanserli çocukların umudu olmak için kurulmuş olan derneğe, Motovento markası da özel olarak hazırlatıp satışı sunduğu boyunluk (buff) tasarımları ile çocuklara umut olmaya devam ediyor.

Motovento satış mağazalarının yanında motovento.com web sitesinden satın alınacak buff modellerinin geliri ile lösemili ve kanserli çocuklara destek olduklarını belirten Uğur Motorlu Araçlar Pazarlama birimi yetkilileri, "Kurum olarak rutin faaliyetlerimizin yanında sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda kanserli çocuklara destek veren 'Minik Kalplerin Umudu Olmaya Var Mısın Derneği' yararına özel bir boyunluk üretip satışa sunduk. Motosiklet Kültürü'nde motosiklet sadece bir ulaşım aracı değildir. İhtiyacı olan herkesin yardımına koşmaktır. Bu proje ile camia olarak ihtiyacı olan çocuklara yardım kampanyası başlattık. Kampanyamız oldukça iyi gidiyor" diyerek kış sezonu öncesi tüm motosiklet sevdalılarına minik kalplere umut olmaya çağırdılar. - İSTANBUL

Motosiklet, İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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