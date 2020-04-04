Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Mount & Blade II: Bannerlord" Playstore'da

Türkiye'yi yenilikçi teknolojiler ile buluşturan Türk Telekom, oyunseverlerin nabzını dijital oyun platformu Playstore ile tutuyor.

04.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:30
Türkiye 'yi yenilikçi teknolojiler ile buluşturan Türk Telekom, oyunseverlerin nabzını dijital oyun platformu Playstore ile tutuyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, dijital oyun platformu Playstore'da heyecan veren yapımları kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor.
Bu doğrultuda, hayranlarının uzun zamandır merakla beklediği "Mount & Blade II: Bannerlord" adlı devam oyununu, Playstore'da erken erişime açıyor. Tamamı Türkçe hazırlanan oyun, Türkiye'de oyuncuların en sevdiği aksiyon yapımlarının başında geliyor.
Strateji temelli RPG (Rol Yapma Oyunu) türündeki Mount & Blade II: Bannerlord ile Orta Çağ döneminde Kalradya kıtasında oyunculara gerçek savaş deneyimi yaşatılıyor. Birliklerini kontrol edebilen oyuncular, eş zamanlı olarak savaşlara katılabiliyor, görevleri yerine getirerek beceriler kazanıyor ve bu yetenekleri geliştirebiliyor.
Türkiye'nin marka aksiyon oyunu
İlk kez 2008'de yayınlanan "Mount & Blade"in devam oyunu "Mount & Blade II: Bannerlord", Türk oyun firması TaleWorlds Entertainment tarafından geliştirildi ve tamamen Türkçe olarak hazırlandı. Erken erişime açılan oyun, geliştirilen grafikleri, detaylı karakter oluşturma ekranı, kale kuşatması, diplomasi mantığı, savaş alanında ordu yönetimi ve gerçekçi savaş mekanikleriyle oyunculardan tam not aldı.
PC ve Mac platformları için 3 binden fazla oyunun, Free to Play paketleri, PlayStation 4 oyunları ile oyuncu ekipmanlarının satışa sunulduğu Playstore'da "Mount & Blade II: Bannerlord" oyununun erken erişime özel satış fiyatı 129 TL olarak belirlendi.
Türk Telekom'un evde internet müşterileri, internet faturasına ek 12 aya varan taksit seçeneğiyle Türk Telekom müşterisi olmayan oyun severler ise kredi kartı veya mobil ödeme seçeneğiyle oyunu satın alabiliyor. Oyuna, "https://www.playstore.com/urun/mount-blade-ii-bannerlord" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Telekom, Türkiye, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››'Mount & Blade II: Bannerlord' Playstore'da - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Haberler
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan’dan korona yüzünden dönemediler Haberler
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan'dan korona yüzünden dönemediler
Koronavirüs, İspanya’da son 24 saatte 809 kişiyi daha hayattan kopardı Haberler
Koronavirüs, İspanya'da son 24 saatte 809 kişiyi daha hayattan kopardı
Konya’da vaka sayısı neden fazla? Merak edilen soru Belediye Başkanı’na soruldu Haberler
Konya'da vaka sayısı neden fazla? Merak edilen soru Belediye Başkanı'na soruldu
Güzel haber Türkiye’den! 84 yaşında koronavirüsü yendi Haberler
Güzel haber Türkiye'den! 84 yaşında koronavirüsü yendi
Yurt dışından dönen 15 bin 756 kişi hala karantina altında Haberler
Yurt dışından dönen 15 bin 756 kişi hala karantina altında
İBB, virüs tedbirleri için havalimanlarında kullanılan yöntemi istasyonlarda devreye soktu Haberler
İBB, virüs tedbirleri için havalimanlarında kullanılan yöntemi istasyonlarda devreye soktu
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı Haberler
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:10: Yargıtay üyesi bir kişide Korona virüs tespit edildi - Haber 13:10: Başkan Beyoğlu semt pazarlarında maske ve eldiven dağıttı - Haber 13:10: İspanya'da bilanço ağırlaşıyor: 11 bin 744 ölüm - Haber 13:10: Fiat, tüm bayilerini dijitale taşıdı - Haber 13:10: Amasya'da sosyal yardım ödemeleri evlere teslim ediliyor - Haber 12:39: Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haber 12:10: Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı - Haber 12:05: Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor - Haber 11:44: Kına gecesi için Azerbaycan'a gelen Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi - Haber 11:41: İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor - Haber 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor - Haber 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber