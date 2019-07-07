07.07.2019 17:21
Haberler» Spor» Haber

Mourinho, 100 milyon euroluk teklifi reddetti!

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra başka bir takımla anlaşmayan Jose Mourinho için Çin'den astronomik bir teklif geldi.

Sky Sports'un haberine göre Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande, Mourinho için toplam 100 milyon euro değerinde bir teklifte bulundu.

Çin ekibi, yıllık 31 milyon euro değerinde Portekizli teknik adama 3 yıllık teklifte bulunurken bonuslarla dahil olmak üzere teklifin 100 milyon euroya ulaştığı belirtildi.

KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Portekizli teknik direktör, kariyerine Avrupa'nın büyük takımlarında devam etmek istediği için Çin'den gelen 'rekor' teklifi kabul etmedi. Mourinho, teklifi kabul etmesi halinde dünyanın en çok kazanan teknik direktörü olacaktı.

Mourinho, 100 milyon euroluk teklifi reddetti!

FenerbahçeFenerbahçe'nin Vedat Muriç transferinde UEFA detayı

Fenerbahçe Vedat MuriçFenerbahçe Vedat Muriç'i transfer etti

Fenerbahçe, Garry RodriguesFenerbahçe, Garry Rodrigues'i bu akşam İstanbul'a getiriyor

Vedat MuriçVedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe kulüp binasına gitti

Çin Halk Cumhuriyeti, Jose Mourinho, Guangzhou, Avrupa, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:33   Sivas Süper Enduro Festivali nefes kesti
18:29   Kırkpınar'ın başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
18:26   Kırkpınar'ın şampiyonu 'Gürbüz'
18:24   658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Orhan Okulu'yu mağlup eden Ali Gürbüz...
18:23   Kırkpınar'da şampiyon Ali Gürbüz
18:20   Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri
18:18   Parma'dan Galatasaray'a Gervinho yanıtı!