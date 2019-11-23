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Mourinho galibiyetle başladı

Tottenham, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki ilk maçında West Ham'ı 3-2 mağlup ederek 10 ay sonra bir deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

23.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:40Mourinho galibiyetle başladı
, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki ilk maçında West Ham'ı 3-2 mağlup ederek 10 ay sonra bir deplasmandan galibiyetle ayrıldı.
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Tottenham, deplasmanda West Ham United'ı 3-2 mağlup etti. Lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Son, 43. dakikada Moura ve 49. dakikada Kane kaydetti. West Ham'ın golleri ise 74. dakikada Antonio ile 90+6'da Ogbonna'dan geldi.
Mauricio Pochettino'nun görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen Jose Mourinho, Tottenham ile çıktığı ilk maçını kazanarak İngiliz ekibine 5 hafta sonra 3 puanı getirdi. Ayrıca lacivert-beyazlı takım, geçtiğimiz sezon ligin 23. haftasında Fulham'ın sahasında aldığı 3-2'lik galibiyetten sonra 10 aylık dış sahada kazanamama serisine de Manuel Pellegrini'nin West Ham'ını yenerek son verdi.
(Uygar Aydın/İHA)

Jose Mourinho, Tottenham, Güncel

Kaynak: İHA

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