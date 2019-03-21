21 Mart 2019, 13:55
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Mourinho: Gelen 3-4 Teklifi Reddettim

Manchester United'daki görevinden ayrılan Jose Mourinho, işsiz kaldığı son dönemde 3-4 teklif birden aldığını ancak tüm bu teklifleri reddettiğini söyledi.

beIN Sports'a konuşan Mourinho, "Doğru rolü ve doğru kulüb bekliyorum. Yeni kulübüme haziran ayında karar vereceğim. Çünkü, tüm hazırlık kampını birlikte geçirmek istiyorum. Neyi istemediğimi kesin olarak biliyorum. Bu nedenle, gelen 3-4 teklifi kabul etmedim." ifadelerini kullandı.

"NE İSTEDİĞİMİ ÇOK İYİ BİLİYORUM"

Hangi şartlara bağlı olarak kulüp seçeceğini de söyleyen Portekizli teknik adam, "Artık spesifik bir kulüp için değil, şartlara göre kulüp çalıştıracağım. İşin doğası gereği gelecek teklifin nasıl olacağı da önemli. Neyi istediğimi çok iyi biliyorum ve o teklif gelene kadar bekleyeceğim." diyerek sözlerini sürdürdü.

Mourinho, "Ulusal takım görevi çok spesifik bir iş değil. Ben günlük işleri, günlük futbolu seviyorum. Bir sezonda birçok maç oynamaktan ve kulüp futbolundan keyif alıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

beIN, Jose Mourinho, Spor



YORUMLAR (4)
GSLİ : Tek bildiği şey bütçeli takımlara gidip astronomik sözleşme imzalamak. Kovulup tazminat almak. Dünyanın en iyi teknik direktörü diyorlar neye istinaden böyle diyorlar bilmiyorum. Portoyu şampiyonlar ligi şampiyonu yaptı diyeyse o zaman Galatasaraya 3 yabancı futbolcuyla UEFA kupasını aldıran Fatih terim daha büyük hoca
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DÜRBÜNLÜ: gel feneri küme düşmekten kurtar;)
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TURK PİLOT: Besiktasa gel, feda, yillik 500bin avro
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NEGİBİMESELA: Nefret ediyorum senin futbol anlayışından!
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