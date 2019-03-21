Mourinho: Gelen 3-4 Teklifi Reddettim

beIN Sports'a konuşan Mourinho, "Doğru rolü ve doğru kulüb bekliyorum. Yeni kulübüme haziran ayında karar vereceğim. Çünkü, tüm hazırlık kampını birlikte geçirmek istiyorum. Neyi istemediğimi kesin olarak biliyorum. Bu nedenle, gelen 3-4 teklifi kabul etmedim." ifadelerini kullandı.

"NE İSTEDİĞİMİ ÇOK İYİ BİLİYORUM"

Hangi şartlara bağlı olarak kulüp seçeceğini de söyleyen Portekizli teknik adam, "Artık spesifik bir kulüp için değil, şartlara göre kulüp çalıştıracağım. İşin doğası gereği gelecek teklifin nasıl olacağı da önemli. Neyi istediğimi çok iyi biliyorum ve o teklif gelene kadar bekleyeceğim." diyerek sözlerini sürdürdü.

Mourinho, "Ulusal takım görevi çok spesifik bir iş değil. Ben günlük işleri, günlük futbolu seviyorum. Bir sezonda birçok maç oynamaktan ve kulüp futbolundan keyif alıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.