Mourinho'nun başlattığı akım sürüyor! Sevincini top toplayıcı çocukla paylaştı

Everton'ın Chelsea'yi 3-1 yendiği Premier Lig maçında, Merseyside ekibinin galibiyeti kadar geçici olarak teknik direktörlük koltuğunda oturan Duncan Ferguson'un sevinci de damga vurdu.

Calvert-Lewin'in 84. dakikada skoru 3-1'e getiren golü sonrası büyük sevinç yaşayan Ferguson, mutluluğunu top toplayıcı çocuk ile paylaştı. Top toplayıcı çocuğu kucaklayan Ferguson'un bu sevinci, sosyal medyada gündem oldu.

AKIMI MOURINHO BAŞLATMIŞTI

Geçtiğimiz hafta içi Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Olympiakos'u 4-2 yendikleri Şampiyonlar Ligi maçında attıkları gol sonrası top toplayıcı çocukla sevincini paylaşmış ve sonrasında minik futbolcu adayını takımla tanıştırarak büyük bir jest yapmıştı.