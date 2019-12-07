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Mourinho'nun başlattığı akım sürüyor! Sevincini top toplayıcı çocukla paylaştı

Marco Silva'nın görevine son veren Everton, Premier Lig'de Chelsea'yi 3-1 yenerek rahat nefes alırken, geçici olarak teknik direktörlük koltuğunda oturan Duncan Ferguson'un top toplayıcı çocukla yaşadığı sevinç sosyal medyanın gündemine oturdu.

07.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:50Mourinho'nun başlattığı akım sürüyor! Sevincini top toplayıcı çocukla paylaştı

'ın 'yi 3-1 yendiği Premier Lig maçında, Merseyside ekibinin galibiyeti kadar geçici olarak teknik direktörlük koltuğunda oturan Duncan Ferguson'un sevinci de damga vurdu.

Calvert-Lewin'in 84. dakikada skoru 3-1'e getiren golü sonrası büyük sevinç yaşayan Ferguson, mutluluğunu top toplayıcı çocuk ile paylaştı. Top toplayıcı çocuğu kucaklayan Ferguson'un bu sevinci, sosyal medyada gündem oldu.

AKIMI MOURINHO BAŞLATMIŞTI

Geçtiğimiz hafta içi Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Olympiakos'u 4-2 yendikleri Şampiyonlar Ligi maçında attıkları gol sonrası top toplayıcı çocukla sevincini paylaşmış ve sonrasında minik futbolcu adayını takımla tanıştırarak büyük bir jest yapmıştı.


Duncan Ferguson, Chelsea, Everton, Spor

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